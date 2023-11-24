Участник спецоперации пообещал по телемосту маме вернуться с победой
Военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, смогли пообщаться в режиме видеосвязи со своими матерями из Подмосковья. Телемост был организован в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства обороны РФ.
«Мы обязательно вернемся. И вернемся с победой, мама! Все будет хорошо, не переживай. Все нормально будет», - рассказал один из бойцов.
На кадрах показано помещение, где военнослужащие разговаривают с матерями. Российские бойцы очень рады их видеть, а те в свою очередь выражают им теплые слова поддержки.
«Тебя все ждут дома. Давай, чтоб вовремя вернулся, понял? Это мамин приказ, - сказала другая участница встречи.
Женщина пожелала всем военнослужащим вернуться домой с победой живыми и здоровыми.
В свою очередь, губернатор Подмосковья Воробьев присоединился к словам матерей солдат. Чиновник также передал добрые пожелания тем бойцам, которые не принимали участия во встрече.
Телемосты проводятся в соединениях и воинских частях регулярно. Подобные мероприятия позволяют нашим военнослужащим поддержать боевой дух и проинформировать семьи.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.