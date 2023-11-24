Арест Треповой* по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга продлили до апреля

Мера пресечения будет действовать до 18 апреля 2024 года включительно.

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Арест фигурантки дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга Дарьи Треповой* был продлен до 18 апреля 2024 года. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Северной столице.

«Оставить меру пресечения без изменений Треповой* Дарье Евгеньевне и продлить сроком на шесть месяцев, по 18 апреля 2024 года включительно», - передает РИА Новости объявление судьи Тимура Жидкова.

Задержанная высказалась против продления ареста и напомнила суду, что не признает вину в совершении теракта. Адвокат просил смягчить меру пресечения и заменить ее домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Дарья Трепова*, обвиняемая в теракте в петербургском кафе, частично признала вину. Она отвергла обвинения в терроризме и незаконном обороте взрывных устройств, однако признала вину по ч. 4 ст. 327 УК РФ («Подделка документов с целью скрыть другое преступление»).

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов.