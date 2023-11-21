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Суд в Петербурге планирует рассмотреть дело Треповой* до конца 2023 года

Никита Черненко
16:48 21.11.2023
Всего по делу 84 человека проходят потерпевшими, обвиняемая частично признала свою вину.
Суд в Петербурге планирует рассмотреть дело Треповой* до конца 2023 года
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге может рассмотреть уголовное дело Дарьи Треповой* до конца 2023 года, если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что на данный момент по делу проходят 84 потерпевших, включая одного умершего по обстоятельствам, не относящимся к делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Максим Фокин (Владлен Татарский). Часть из потерпевших заявила иски в сумме примерно на два миллиона рублей на возмещение вреда.

«В том случае, если никаких непредвиденных обстоятельств в ходе процесса не произойдет, никто из участников процесса не заболеет, суд планирует до конца этого года рассмотреть уголовное дело в отношении подсудимых», - сообщили в правоохранительных органах.

Дарья Трепова* частично признала свою вину: она отвергла обвинения в терроризме (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и переносе взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). При этом она полностью признала свою вину по ч. 4 ст. 327 УК РФ («Подделка документов с целью скрыть другое преступление»).

Ранее прошло заседание по делу Треповой* в 1-м Западном окружном военном суде. По словам прокурора, обвиняемая самостоятельно привела в боевое состояние СВУ, спрятанное в статуэтке, и произвела дистанционный взрыв с эстонской сим-карты.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов.

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