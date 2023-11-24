В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Швыдкой заявил, что нужно обратиться в международный суд из-за передачи скифского золота Киеву

Анастасия Бобылева
11:29 24.11.2023
Он назвал это решение политически ничтожным.
Швыдкой заявил, что нужно обратиться в международный суд из-за передачи скифского золота Киеву
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Решение о передаче Украине скифского золота является политически ничтожным. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, добавив, что по этому поводу стоит обратиться в международный суд.

«Могу сказать только одно: мы считаем, что решение Верховного суда Нидерландов сделано под серьезным политическим нажимом, мы считаем его политически ничтожным. Может быть, даже мы, несмотря на все наши сложные отношения с международными судами, будем обращаться в международный суд», - передает его слова РИА Новости.

По его словам, Нидерланды решили передать золото Украине под давлением «политических обстоятельств». Контракт был заключен с крымскими музеями, поэтому коллекцию должны вернуть туда, подчеркнул он.

Напомним, коллекция скифского золота из более чем 2 000 предметов была отправлена из Крыма в Амстердам для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в 2014 году. Однако после присоединения Крыма к России украинская сторона, как и российская, заявила права на коллекцию.

Недавно Украина заявила о договоренности с Нидерландами по возвращению экспонатов. При этом конкретных сроков не было обозначено.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:29 В стране и мире
Швыдкой заявил, что нужно обратиться в международный суд из-за передачи скифского золота Киеву
10:59 ОПК
Видео
Минобороны России получило партию новых истребителей Су-35С
10:56 Армия
Видео
Экипажи Ка-29 и Ми-8 отработали патрулирование у побережья Крыма
10:08 В стране и мире
Видео
Появились кадры задержания в Крыму подозреваемого в госизмене в пользу Украины
09:15 В стране и мире
Видео
В ЦАХАЛ заявили о воздушной тревоге у Газы через 15 минут после начала перемирия
Популярное
В НАТО предложили ввести «военный Шенген» для свободного перемещения по альянсу
Видео
Появились подробности о состоянии после ДТП сидевшего на параде с Путиным ветерана
Видео
Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.