Швыдкой заявил, что нужно обратиться в международный суд из-за передачи скифского золота Киеву

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Решение о передаче Украине скифского золота является политически ничтожным. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, добавив, что по этому поводу стоит обратиться в международный суд.

«Могу сказать только одно: мы считаем, что решение Верховного суда Нидерландов сделано под серьезным политическим нажимом, мы считаем его политически ничтожным. Может быть, даже мы, несмотря на все наши сложные отношения с международными судами, будем обращаться в международный суд», - передает его слова РИА Новости.

По его словам, Нидерланды решили передать золото Украине под давлением «политических обстоятельств». Контракт был заключен с крымскими музеями, поэтому коллекцию должны вернуть туда, подчеркнул он.

Напомним, коллекция скифского золота из более чем 2 000 предметов была отправлена из Крыма в Амстердам для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в 2014 году. Однако после присоединения Крыма к России украинская сторона, как и российская, заявила права на коллекцию.

Недавно Украина заявила о договоренности с Нидерландами по возвращению экспонатов. При этом конкретных сроков не было обозначено.