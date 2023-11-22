Украина заявила о договоренности с Нидерландами по возвращению скифского золота

В Министерстве культуры Украины подчеркнули, что уже были достигнуты официальные договоренности по возвращению коллекции в страну.

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Министерство культуры Украины объявило о договоренностях с Нидерландами о возвращении коллекции скифского золота в страну. Об этом пишет Telegram-канал ведомства.

«Уже скоро скифское золото вернется на Украину», - приводит «360» сообщение украинского Минкульта.

При этом конкретных сроков ведомство не обозначило. В то же время в публикации указаны некоторые подробности договоренностей. В частности, согласно сообщению, Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, в котором находится коллекция, отказался от взыскания с украинской стороны стоимости девятилетнего хранения экспонатов.

Коллекция скифского золота состоит более чем из 2 000 предметов. Они отправлены в Музей Алларда Пирсона для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в 2014 году. После присоединения Крыма к России права на возвращение коллекции заявили как украинская сторона, так и музеи полуострова.

Ранее в Крыму отреагировали на решение Верховного суда Нидерландов о возвращении золота Украине. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что ситуация обязательно попадет в «копилку» финансовых претензий к Украине и западным странам.