Пехотинцы ВСУ пытались сбить FPV-дрон из автоматов, неудача оказалась фатальной

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинская пехота - заслуживающая внимания цель для российских операторов беспилотников. FPV-дроны «кошмарят» врага при каждом удобном случае.

Так и в этом видео, представленном российским Министерством обороны. Группа солдат противника попала в поле зрения тульских десантников. Неприятель скучился - это отличная цель для беспилотника-камикадзе.

И вот дрон уже летит в сторону боевиков. Он замечен, враг открывает огонь, судорожно пытаясь попасть в воздушную цель из автомата. Но цель слишком мала и быстра, и украинские пули проходят мимо. Зато беспилотник летит точно в цель. Вот он с разгону врезается прямо в гущу пехотинцев ВСУ, после чего следует взрыв.

Противник поражен! Украинский опорный пункт ослаблен.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что FPV-дроны могут разгоняться до скорости в 170 километров в час.

Также в МО РФ сообщили, что оператор FPV-дрона действовал не один, а с помощником. Тот корректировал его работу по заходу на цель с другого беспилотника, а также произвел фиксацию попадания, благодаря которой мы и можем видеть отчаянные попытки украинских боевиков бороться с неизбежным.

Ранее сообщалось, что FPV-дроны уничтожили бронетехнику и укрытия врага в районе Белогоровки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.