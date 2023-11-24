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Пехотинцы ВСУ пытались сбить FPV-дрон из автоматов, неудача оказалась фатальной

11:49 24.11.2023
Скученная группа боевиков - отличная цель для юркого и быстрого FPV-дрона
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Украинская пехота - заслуживающая внимания цель для российских операторов беспилотников. FPV-дроны «кошмарят» врага при каждом удобном случае.

Так и в этом видео, представленном российским Министерством обороны. Группа солдат противника попала в поле зрения тульских десантников. Неприятель скучился - это отличная цель для беспилотника-камикадзе. 

И вот дрон уже летит в сторону боевиков. Он замечен, враг открывает огонь, судорожно пытаясь попасть в воздушную цель из автомата. Но цель слишком мала и быстра, и украинские пули проходят мимо. Зато беспилотник летит точно в цель. Вот он с разгону врезается прямо в гущу пехотинцев ВСУ, после чего следует взрыв. 

Противник поражен! Украинский опорный пункт ослаблен.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что FPV-дроны могут разгоняться до скорости в 170 километров в час. 

Также в МО РФ сообщили, что оператор FPV-дрона действовал не один, а с помощником. Тот корректировал его работу по заходу на цель с другого беспилотника, а также произвел фиксацию попадания, благодаря которой мы и можем видеть отчаянные попытки украинских боевиков бороться с неизбежным. 

Ранее сообщалось, что FPV-дроны уничтожили бронетехнику и укрытия врага в районе Белогоровки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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