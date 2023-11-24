Минометчики накрыли «Подносом» позиции ВСУ на Купянском направлении

Благодаря габаритам и весу минометы «Поднос» могут транспортироваться в разобранном виде расчетами из четырех военнослужащих.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В российском Минобороны показали кадры боевой работы расчета 82-мм миномета «Поднос» Западного военного округа. В описании к видео сказано, что разведка Западной группировки войск получила данные о расположении позиций противника на Купянском направлении.

Миномет предназначен для поражения навесным огнем живой силы и огневых средств противника. На записи можно увидеть, как, находясь в окопе, российские военнослужащие опускают мины в канал ствола миномета и ведут огонь.

Огромное внимание уделяется маскировке, над бойцами висит маскировочная сеть. Окоп, в котором сидят военнослужащие, накрывают «дверью», сплетенной из ветвей и травы.

Огонь минометов корректируется с помощью беспилотников - так достигается максимальная точность стрельбы. В описании к кадрам сказано, что расчеты могут работать как с укрепленных позиций, так и с неподготовленных. Габариты «Подноса» небольшие, поэтому его можно перемещать в разобранном виде расчетом из четырех человек. Миномет может стрелять на дальность до шести километров.

Ранее расчет «кочующего» «Подноса» показал, как работает по боевикам в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.