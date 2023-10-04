В Алтайском крае задержали проукраинского террориста с 1,5 кг взрывчатки

С украинскими кураторами россиянин начал взаимодействовать в 2022 году, когда был за рубежом.

© Видео: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю © Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Оперативники ФСБ задержали в Алтайском крае уроженца Челябинской области, который готовился совершить теракт. Россиянин 1988 года рождения должен был с помощью самодельного взрывного устройства взорвать здание администрации города Рубцовска, сообщила пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Задержанный специально приехал в Алтайский край, чтобы совершить теракт. Он действовал по заданию запрещенной проукраинской террористической организации. При обыске в его съемной квартире нашли компоненты и вещества для изготовления СВУ, а также кустарно изготовленную взрывчатку массой около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

С украинскими террористами россиянин начал взаимодействовать в 2022 году, когда был за рубежом, говорится в сообщении. От них он получил, в частности, инструкции по изготовлению взрывчатки. Подозреваемого задержали в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, которые провели сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области.

Следователи изучают обстоятельства совершения преступления и причастность к нему других лиц. На уроженца Челябинской области возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на совершение террористического акта» и «незаконное хранение взрывчатых веществ». Он арестован, ему предъявлено обвинение.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения в терактах на территории России четверым представителям высшего военного руководства Украины, в том числе главу Главного управления разведки Кириллу Буданову.