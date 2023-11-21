FT: в ЕС обсуждают предложение закрыть границы для дипломатов из России

Визы и виды на жительство могут стать обязательными документами для российских дипломатов в ЕС.

© Фото: IMAGO, Christoph Hardt, Globallookpress

Чехия предложила закрыть внутренние и внешние границы Евросооюза для свободного посещения Шенгенской зоны российскими дипломатами. Для сотрудников российских дипмиссий предлагается ввести визы с правом посещения конкретных, а не всех стран ЕС.

О чешской инициативе по расширению антироссийского пакета санкций сообщило издание Financial Times в статье «Как Чехия хочет закрыть европейские границы для российских агентов».

«Чехия хочет, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, которые позволяют путешествовать только внутри страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны», - цитирует РИА Новости публикацию.

В Праге считают, что более строгий паспортно-визовый режим обезопасит страны ЕС от возможного использования разведслужбами дипломатического статуса. Для этих же целей предлагается обязать российских дипломатов иметь биометрические паспорта.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2024 года планируется изменить размер госпошлины на оформление загранпаспортов - сумма составит 6 000 рублей.