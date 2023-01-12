Министр ВМС США: поддержка Украины еще полгода-год станет вызовом для страны

Пентагон тесно взаимодействует с американским военно-промышленным комплексом для того, чтобы расширить выпуск продукции, заявил Карлос дель Торо.

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Продолжение поставок на Украину в течение следующих полугода-года может стать вызовом для Соединенных Штатов. Об этом заявил в беседе с журналистами министр ВМС США Карлос дель Торо.

«Если конфликт будет длиться еще от шести месяцев до года, то, разумеется, это продолжит приводить цепочку поставок в напряжение таким образом, который будет представлять собой вызов», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, Пентагон тесно взаимодействует с американским военно-промышленным комплексом для того, чтобы расширить выпуск продукции и устранить препятствия для этого. В частности, такую работу ведут заместитель министра обороны Кэтлин Хикс и заместитель министра по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, которые начинают добиваться «некоторого прогресса». Дель Торо также отметил, что американскому ВПК следует вкладывать средства в развитие кадрового потенциала для расширения производства.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что военные запасы страны Евросоюза истощились из-за поддержки Украины.