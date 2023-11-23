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ФБР признало взрыв на границе США и Канады результатом ДТП

Ирина Елагина
06:35 23.11.2023
Взрыв автомобиля мосту около Ниагарского водопада произошел в результате ДТП.
ФБР признало взрыв на границе США и Канады результатом ДТП
© Фото: Carlos Osorio Keystone Press Agency Globallookpress
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Причиной взрыва автомобиля на мосту около Ниагарского водопада, парализовавшего движение транспорта на границе США и Канады, стало ДТП. ФБР объявило о завершении расследования.

«ФБР определило произошедшее как ДТП», - сообщает RT.

Взрыв автомобиля произошел в среду 22 ноября на КПП Rainbow Bridge между США и Канадой, водитель и пассажир транспортного средства погибли, был травмирован один сотрудник погранслужбы.

После инцидента власти закрыли не только этот КПП, но и остальные переходы в западной части штата Нью-Йорк, на трассах у границы образовались заторы. Была выдвинута версия теракта, усилены меры безопасности и приостановлена работа аэропорта Буффало Ниагара. После завершения расследования все ограничения были сняты.

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