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Аэропорт Буффало Ниагара возобновил работу по международным рейсам

Дарина Криц
04:09 23.11.2023
Аэропорт Буффало Ниагара приостанавливал работу по международным прибытиям и вылетам после инцидента со взрывом на Радужном мосту между США и Канадой.
Аэропорт Буффало Ниагара возобновил работу по международным рейсам
© Фото: Carlos Osorio Keystone Press Agency Globallookpress
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В Соединенных Штатах возобновил работу аэропорт Буффало Ниагара, он вновь принимает и отправляет международные рейсы. Напомним, работу этой воздушной гавани приостановили после взрыва на Радужном мосту, который соединял США и Канаду. Информацию опубликовал телеканал CNN.

Со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) телеканал сообщил, что ранее введенные ограничения отменены. Они приостанавливали международные прибытия и вылеты из аэропорта Буффало Ниагара. На внутренние рейсы ограничения не распространялись.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти не рассматривают версию о теракте. Она сказала, что отсутствуют свидетельства, указывающие на террористический след во взрыве автомобиля на мосту.

Сообщалось о гибели двух человек, также пострадал один пограничник. ФБР рассматривает версию теракта, но при этом следов взрывчатки или взрывного устройства при первичном осмотре места взрыва автомобиля обнаружено не было.

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