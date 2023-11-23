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Курсанты МВАА отработали тактику действий подразделений РВиА с учетом опыта СВО

05:25 23.11.2023
В тактике действий подразделений использован опыт специальной военной операции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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122-мм гаубицу Д-30 артиллеристы не зря прозвали «автоматом Калашникова» - орудие простое, надежное и мощное.

Наводчик орудия - курсант Алексей, которому всего 19 лет. Его дед тоже был артиллеристом и профессию он выбрал вполне осознанно.

«В ходе СВО на долю артиллерии приходится около 80% всего огневого поражения, поэтому осознавая свой долг перед отечеством, желая принести наибольшую пользу, я выбрал артиллерию - этот род войск», - рассказал курсант 3-го курса Михайловской военной артиллерийской академии Алексей.

На Лужском полигоне курсанты 2-го и 3-го курсов Михайловской военной артиллерийской академии отрабатывают действия расчетов в маневренной обороне.

Огонь по противнику, пытающемуся захватить населенный пункт, ведут из всех орудий и систем, стоящих на вооружении нашей артиллерии.

В дело вступают реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», они накрывают целые «квадраты». Их задача - вынудить противника отойти, чтобы он оказался в огневом мешке.

В тактике действий подразделений использован опыт специальной военной операции. На самоходных гаубицах «Акация» и «Мста» - особые противодроновые «козырьки», техника быстро меняет позиции, чтобы не попасть под ответный огонь

«Мы сегодня должны работать в режиме онлайн, вы видели постоянные смены огневых позиций, очень быстрые перемещения, передвижения подразделений, это маскировка, применение квадрокоптеров и БПЛА», - рассказал начальник Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Баканеев.

В небе над полигоном - с десяток дронов, что ведут разведку и корректируют огонь артиллерии.

Одним из них управляет курсант с позывным «Мерзлый» - этот скромный парень уже имеет боевые награды - орден мужества и медаль «за отвагу». До поступления в академию он сражался в зоне СВО - был вычислителем артбатареи и прямо на фронте сам научился управлять беспилотником.

«Когда командир батареи нам привез новые беспилотники - мы решили сами отрабатывать цели, находить - и они показали качество. Я получается очень хорошо ими управлял - что командир батареи и оценил», - рассказал участник СВО, курсант 2-го курса Михайловской военной артиллерийской академии с позывным «Мерзлый».

За плечами курсанта с позывным «Второй» - тоже командировка в зону СВО. Будучи «контрактником» он командовал орудием «МСТА-Б», сделал из него более 3-х тысяч выстрелов, уничтожив командные пункты, узлы связи и бронетехнику противника. В академию пошел, чтобы вернуться в родную часть офицером - но уже сейчас делится с товарищами своим реальным боевым опытом.

«Когда ты был там, проще рассказать парню, которому 18 лет, он уже будет готов к тому, что его будет ждать там. Не бояться, принимать правильные решения командирские, за них отвечать естественно - это самое важное», - рассказал участник СВО, курсант 2-го курса Михайловской военной артиллерийской академии с позывным «Второй».

Важно, что в каждом расчете здесь - не опытные офицеры, а молодые курсанты, что обучаются всего 2-3 года. Каждый из них должен уметь обращаться с любым орудием и на любой должности - от заряжающего до командира - чтобы гарантированно выполнить боевую задачу.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы артиллеристов в зоне СВО. Огонь вели бойцы «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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