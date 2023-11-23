Reuters: до увольнения Альтмана из OpenAI ученые сообщили об опасном открытии в сфере ИИ

Некоторый прогресс, который зафиксировали в проекте Q-Star, ученые посчитали за прорыв в поиске сверхинтеллекта (AGI). Модель AGI смогла решить некоторые математические задачи.

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За четыре дня до увольнения генерального директора технологической компании OpenAI Сэма Альтмана, группа из нескольких ученых направила совету директоров письмо с предупреждением.

В нем сообщалось о мощном открытии искусственного интеллекта (ИИ), которое, по их словам, может угрожать человечеству. Об этом случае рассказало агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Сообщается, что речь шла о разработке Q* (произносится как Q-Star) и что создатель ChatGPT добился некоторого успеха в Q*. Внутри компании считают, что это может стать прорывом в поиске сверхинтеллекта, «также известного как общий искусственный интеллект (AGI)».

«OpenAI определяет AGI как системы искусственного интеллекта, которые умнее людей. С учетом огромных вычислительных ресурсов, новая модель смогла решить некоторые математические задачи. По словам источника, несмотря на то, что Q* решает математические задачи только на уровне учеников начальной школы, успешное выполнение таких тестов вселяет в исследователей большой оптимизм в отношении будущего успеха Q*», - пояснило агентство.

Ранее «Звезда» сообщала мнение разработчика Романа Душкина, который считает, что искусственный интеллект может ошибаться при проверке заданий «гениальных учеников».

Душкин считает, что без систем ИИ сегодня не обойтись, в том числе в сфере образования. Будут разрабатываться технологии на его основе - компьютерное зрение, распознавание образов, в частности букв и слов, лингвистический анализ, сопоставление текста с заданием, добавил разработчик систем ИИ.