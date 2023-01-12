Мирный житель погиб при обстреле Горловки украинскими боевиками

Мужчина 68 лет получил ранение при обстреле Центрально-Городского района.

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Один человек погиб в Горловке в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Мужчина 68 лет получил ранение при обстреле Центрально-Городского района.

«Раненый в результате обстрела со стороны ВФУ мирный горловчанин... скончался от травм, несовместимых с жизнью», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее при обстреле жилищного массива «Строитель» в Горловке была ранена мирная жительница.