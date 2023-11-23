На востоке Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр подземных толчков находился в 90 километрах северо-восточнее Макаса - города с населением около 19 тысяч человек.

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В Эквадоре зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Оно произошло на востоке государства в Южной Америке. О произошедшем сейсмособытии сообщил ТАСС со ссылкой на Геофизический институт Эквадора.

Уточняется, что эпицентр находился в 90 километрах северо-восточнее города Макас, в котором проживает порядка 19 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 38 километров.

Не сообщается, если ли пострадавшие или какие-либо разрушения в результате природного явления.

Ранее «Звезда» рассказала об изобретении хабаровских студентов, которое поможет предсказывать землетрясения. Уникальный прибор, как отмечалось, не уступает импортному оборудованию и имеет более низкую стоимость. Разработка уже заинтересовала ученых на Камчатке.