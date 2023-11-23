Операторы беспилотников ЦВО отточили свои навыки в тыловом районе СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В небо уходит дрон-разведчик. Но следить за передвижением противника его оператору пока еще не надо - полет тренировочный. Обучение расчетов БПЛА Центрального военного округа проходит в спокойных условиях. Свои первые часы налета бойцы получают на полигоне в тыловом районе спецоперации. Здесь же изучают характеристики и особенности применения техники.

«Есть индикатор температуры. Он определяет среднюю температуру, точки», - объясняет специалист.

Прежде чем научиться так ловко управлять беспилотником в небе, сначала изучают все тонкости на земле - в классах, с виртуальными вылетами. Операторов готовят на все типы БПЛА: от квадрокоптеров и FPV-дронов, до больших разведывательных, самолетного типа. В небе эти «птички» приоритетная цель - противник старается их перехватить или сбить. Поэтому нужно учитывать множество факторов: рельеф местности, погодные условия, дальность полета, скорость и высоту. А главное помнить: в боевых условиях они - «глаза» военных.

«Надо знать, как правильно поднять. Как спрятать его, как выйти правильно в район работы, чтобы скрыть свою позицию и позицию своих товарищей. Так как данная техника имеет свойство записывать. Ненароком может в кадр попасть информация, которая может противнику принести какие-то результаты», - объясняет инструктор по подготовке операторов БПЛА с позывным «Ежик».

Уже после теории переходят к практике. И здесь появляются новые аспекты пилотирования.

Самое сложное, как рассказывает наш корреспондент, это взлет и посадка дрона, потому что легко потеряться на местности. Инструкторы здесь проводят аналогию с вождением автомобиля: нужно чувствовать габариты техники - не задеть деревья и траву».

Тем, кто на гражданке уже управлял квадрокоптерами, здесь учиться проще и быстрее. Запоминать приходится только новые нюансы: если противник обнаружит дрон. То целью может стать не только техника, но и оператор. Поэтому в этом расчете три человека. Они прикрывают друг друга.

«Здесь боевая обстановка, нужно учитывать много факторов: врага постоянно, опасаться, осматриваться. На земле - мины. Противник может появится, если на первой линии работаешь. Полеты в лесу - не скажу, что очень тяжело давались, но непросто. Среди деревьев летаешь, чтобы себя не обнаружить», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Фин».

Пока все полеты проходят под присмотром инструктора. Операторы заметно нервничают. Говорят, что техника очень прихотливая.

«Управление - камера и сама «птица» управляются раздельно. То есть в обычном Мавике идет управление, то есть ты самой «птицей» управляешь двумя джойстиками, тут, грубо говоря, четыре джойстика», - рассказал оператор беспилотника с позывным Джим.

В зоне проведения спецоперации беспилотники стали незаменимым оружием. Они помогают продвижению штурмовиков, выдают целеуказания артиллерии, обнаруживают диверсионные группы противника. координируют весь ход движения боя.

Ранее Министерство обороны России показало, как FPV-дрон уничтожил грузовик и группу боевиков на Артемовском направлении. Дроном-камикадзе управляют оператор и помощник, которые готовят и запускают беспилотник в определенном районе.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.