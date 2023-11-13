FPV-дрон уничтожил грузовик и группу боевиков на Артемовском направлении

Дроном-камикадзе управляют оператор и помощник. Они готовят и запускают беспилотник в определенном районе.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские десантники рассказали подробности применения FPV-дронов-камикадзе на Артемовском направлении. Кадры их боевой работы показало Минобороны России.

«На камиказде уже на взлете устанавливается на боевом взводе подрывной заряд, и извлечь его практически невозможно, он в любом случае взорвется. Поэтому после взлета обязательно нужно найти цель и использовать дрон по назначению», - рассказал оператор дрона с позывным «Береста».

Дроном-камикадзе управляют оператор и помощник. Они готовят и запускают беспилотник в определенном районе. Оператор управляет FPV-дрон при помощи специальных VR-очков. Он обнаружил двигающийся по дороге грузовик ВСУ, а также группу украинских боевиков, которые пытались укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций.

В обоих случаях помощник скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены.

«Батарея не играет определяющую для дальности полета. Она зависит от антенны и передающих устройств», - рассказал «Береста».

Российские десантники поражают личный состав и технику ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и в движении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.