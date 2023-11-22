Минобороны России получило партию новых бомбардировщиков Су-34

Самолеты Су-34 могут применять перспективные боеприпасы - это увеличивает дальность поражения целей и повышает точность бомбометания.

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Партию новеньких бомбардировщиков Су-34 получило российское оборонное ведомство. Об этом сообщает Ростех - самолеты изготовлены в Новосибирске на заводе Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в его состав.

Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и переданы МО РФ в рамках исполнения гособоронзаказа.

«Фронтовые бомбардировщики Су-34 отличаются высокой маневренностью и впечатляющими боевыми возможностями, что позволяет им выполнять широкий спектр задач», - заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

В ОАК заявили, что Су-34 составляют важную часть ударной мощи фронтовой авиации ВКС России. Возможности этих самолетов позволяют применять перспективные авиабоеприпасы, что увеличивает дальность поражения целей и повышает точность бомбометания.

Ранее сообщалось, что экипаж бомбардировщика Су-34 уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.