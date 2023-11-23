В армии Израиля заявили об уничтожении командующего ВМС ХАМАС

В ЦАХАЛ отметили, что в ходе удара был уничтожен еще один оперативник ВМС ХАМАС.

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В армии Израиля заявили, что ЦАХАЛ уничтожил командующего военно-морскими силами палестинской группировки ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

В Telegram-канале израильской армии сообщается, что операция была проведена под руководством разведки ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин Бет».

Отмечается, что командующий ВМС ХАМАС Амар Абу Джалала участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены армией Израиля. кроме того, в ходе удара был уничтожен еще один оперативник военно-морских сил радикальной палестинской группировки ХАМАС, отметили в израильской армии.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что нынешнее перемирие в секторе Газа продлится недолго. По его словам, после паузы интенсивные боевые действия будут вестись еще минимум два месяца.