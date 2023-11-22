Четверо пожарных получили ранения при обстреле Донецка

Четверо пожарных в Донецке попали в больницу в состоянии средней степени тяжести после обстрела ВСУ.

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Четверо пожарных пострадали при обстреле Донецка, сообщили в МЧС России. По данным ведомства, огнеборцы тушили пожар, который ранее вспыхнул из-за обстрела украинскими боевиками Кировского района города. Повторная атака была совершена с дрона противника.

«В Донецке во время обстрела пострадали четыре огнеборца МЧС России», - говорится в сообщении ведомства.

Пожарные находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Повреждения получила также автоцистерна.

Ранее стало известно, что 21 ноября националисты обстреляли территорию ДНР 45 раз. В ходе атаки были ранены три человека в Горловке и Донецке. Повреждения получили семь жилых домов и два объекта инфраструктуры.