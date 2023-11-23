Россия выразила готовность содействовать развитию транспорта и инфраструктуры в Афганистане

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана в рамках конференции «Афганистан - между прошлым и будущим» рассказал, как изменилась страна за последние два года.

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Россия в рамках конференции «Афганистан - между прошлым и будущим», выразила готовность содействовать Афганистану в развитии транспорта и инфраструктуры. Кроме того, участники мероприятия обсудили борьбу с наркотрафиком и террористическими организациями, а также перспективы государства в международном экономическом сотрудничестве.

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана рассказал, что изменилось в стране за последние два года, когда у власти находились талибы*. По его словам, десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

«Афганистан в течение двух лет находится своего рода в темной яме несправедливости и угнетения. В связи с приходом к власти талибов, там нет основного закона и они действует под влиянием своей религии далекой от той, которую мы понимаем. Все права человека не соблюдаются, экономика находится на самом низком уровне. Десятки тысяч людей вынуждены покинуть страну и жить в невыносимых условиях за пределами Афганистана», - заявил лидер Фронта национального сопротивления.

Напомним, что конференция «Афганистан - между прошлым и будущим» прошла 23 ноября в Москве. В ней участвовали представители Афганистана, российского МИД, депутаты Госдумы, а также ведущие эксперты и журналисты.

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.