В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве на конференции «Афганистан - между прошлым и будущим» обсудили движение к миру и развитие страны

Алексей Курильченко
17:50 23.11.2023
Представители Афганистана выразили благодарность участникам мероприятия за желание выслушать и обсудить проблемы страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Москве прошла международная конференция «Афганистан - между прошлым и будущим: на пути к справедливому миру и устойчивому развитию». В ней приняли участие представители Афганистана, Министерства иностранных дел России, депутаты Государственной думы, ведущие эксперты и журналисты.

«Это очень смелый шаг с вашей стороны, который совершается сейчас в Москве - столице могущественного государства, являющегося другом Афганистана - и всех присутствующих здесь, готовых выслушать проблемы Афганистана. Афганистан в течение последних двух лет находится в своего рода темной яме несправедливости и угнетения. В связи с приходом к власти талибов* у нас нет основного закона. Они действуют под влиянием своей религии, далекой от нашего понимания. Все права человека здесь попраны, а экономика находится на самом низком уровне. Десятки тысяч людей вынуждены покинуть страну и жить в невыносимых условиях вне пределов Афганистана», - заявил представитель Афганистана Ахмад Масуд.

Участники конференции обсудили международные усилия по межафганскому примирению, а также обеспечению региональной безопасности и постконфликтному восстановлению страны. Уделено внимание было и потенциалу и перспективам Афганистана в международном экономическом сотрудничестве.

В ходе мероприятия также обсуждались вопросы инклюзивной политики как гарантии мирного и стабильного развития, включая проблему преодоления гендерного неравенства.

Участники конференции также уделили внимание проблеме международного терроризма и наркотрафика.

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:53 В стране и мире
В МИД Катара заявили, что перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу
17:31 В стране и мире
Видео
Загоревшийся из-за вытяжки ресторан в Москве показали изнутри
17:23 В стране и мире
Видео
В Мурманской области нелегалы пытались прорваться в Финляндию
16:30 В стране и мире
Видео
Городские службы Москвы привели в режим повышенной готовности из-за метели
16:28 В стране и мире
Песков заявил, что РФ не представляет угрозы для Европы
Популярное
Видео
Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.