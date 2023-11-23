В Москве на конференции «Афганистан - между прошлым и будущим» обсудили движение к миру и развитие страны

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Москве прошла международная конференция «Афганистан - между прошлым и будущим: на пути к справедливому миру и устойчивому развитию». В ней приняли участие представители Афганистана, Министерства иностранных дел России, депутаты Государственной думы, ведущие эксперты и журналисты.

«Это очень смелый шаг с вашей стороны, который совершается сейчас в Москве - столице могущественного государства, являющегося другом Афганистана - и всех присутствующих здесь, готовых выслушать проблемы Афганистана. Афганистан в течение последних двух лет находится в своего рода темной яме несправедливости и угнетения. В связи с приходом к власти талибов* у нас нет основного закона. Они действуют под влиянием своей религии, далекой от нашего понимания. Все права человека здесь попраны, а экономика находится на самом низком уровне. Десятки тысяч людей вынуждены покинуть страну и жить в невыносимых условиях вне пределов Афганистана», - заявил представитель Афганистана Ахмад Масуд.

Участники конференции обсудили международные усилия по межафганскому примирению, а также обеспечению региональной безопасности и постконфликтному восстановлению страны. Уделено внимание было и потенциалу и перспективам Афганистана в международном экономическом сотрудничестве.

В ходе мероприятия также обсуждались вопросы инклюзивной политики как гарантии мирного и стабильного развития, включая проблему преодоления гендерного неравенства.

Участники конференции также уделили внимание проблеме международного терроризма и наркотрафика.

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.