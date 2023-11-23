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Экс-следователь Мокичев раскрыл секреты следствия по делу кыштымского карлика

Елизавета Егорова
18:34 23.11.2023
У кыштымского Алешеньки не было носа, ушей и нижней челюсти. Его череп напоминал буденновский шлем, а лоб был в три раза больше лицевой части.
Экс-следователь Мокичев раскрыл секреты следствия по делу кыштымского карлика
© Фото: капитан милиции Владимир Бендлин
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Бывший следователь Кыштымского УВД Евгений Мокичев рассказал, почему кыштымскому инопланетянину Алешеньке не проводили никаких экспертиз - генетических, наркологических, химических или любых других. Мокичев заявил Life, что их начальство было категорически против.

«Все было бы нормально, если бы у нас начальник разрешил бы зарегистрировать рапорт. А нас просто выставили, выговор нам сделали, начальника нашего взгрели за то, что мы этим делом занялись», - цитирует Life слова бывшего следователя.

А напарник Мокичева Владимир Бендлин детально описал внешний вид жуткой находки. По его словам, у Алешеньки не было носа, ушей и нижней челюсти. Лоб «пришельца» был в три раза больше лицевой части, а нечеловеческий череп напоминал буденновский шлем.

«Череп у него очень такой продолговатый, остроконечный, как кувшинка, сложенный из лепестков. Напоминает буденновский шлем, если смотреть в фас, а если в профиль, то он с большим таким, огромным затылком, в общем-то несвойственным вроде человеку», - приводят журналисты слова Бендлина.

Ранее автор фильма об Алешеньке Андрей Лошак выразил предположение, что карлик мог быть плодом с мутацией. Он вспомнил, что в 50-е годы случилась страшнейшая Кыштымская авария, которая могла привести к таким жутким последствиям.  

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