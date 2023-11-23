Загоревшийся из-за вытяжки ресторан в Москве показали изнутри

Согласно данным из открытых источников, возгорание произошло в ресторане Steak it Еasy.

© Видео: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторане на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

«По прибытии пожарных происходило загорание в вытяжке ресторана в 22-этажном административном здании. Открытое горение ликвидировано. Информации по пострадавшим не поступало», - рассказали в пресс-службе.

По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Информация о пожаре появилась в 15.51. Находившиеся в здании 15 человек сами эвакуировались. Работы на месте продолжаются, пожарные выясняют причины возгорания.

Ранее в Москве на территории РАНХиГС произошел пожар. Возгорание ликвидировали на четырех квадратных метрах. Пострадавших не было.