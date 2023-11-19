В стране и мире В Москве на территории РАНХиГС произошел пожар Анна Назайкина Возгорание на площади четырех метров квадратных ликвидировано. © Фото: Solarfree150, we_trop_nik, Telegram Читайте нас на: В Москве на территории РАНХиГС произошел пожар, сообщил в своем Telegram-канале ректор академии Алексей Комиссаров. «На стройке “Зенита” (деловой центр - Прим.ред.) небольшой пожар, он локализован, угрозы распространения огня нет», - написал он. В столичном главке МЧС «Звезде» рассказали, что возгорание произошло по адресу Проспект Вернадского в районе 84 дома. Возле здания горел мусор на площади около четырех «квадратов», пожарные ликвидировали возгорание в 15:55, обошлось без пострадавших. Экспертное мнение и аналитика