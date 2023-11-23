Президент Литвы Науседа пригрозил наказанием за кражу русских книг из университета Вильнюса

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лица, похитившие из университета Вильнюса русские книги, изданные при жизни авторов, должны быть наказаны.

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Тех, кто похитил из библиотеки Вильнюсского университета раритетные издания на русском языке, необходимо найти и наказать. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Надеюсь, что виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание. За это нужно наказывать максимально строго», - сказал Науседа.

Ранее СМИ сообщали, что с 11 по 17 мая из библиотеки университета в Вильнюсе пропали книги Гоголя, Лермонтова и Пушкина, которые были изданы еще при жизни писателей. По оценке правоохранительных органов, стоимость похищенных экземпляров может достигать 440 тысяч евро. Следствие считает, что раритетные издания переправили в Россию и продали на быстро организованных аукционах.

В августе в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске рассказали, что неизвестный похитил из святыни мощи святого Николая Чудотворца.