В храме в Кировске рассказали, что похищение мощей Николая Чудотворца могло быть заказным

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Сотрудник прихода храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске рассказал «Звезде» о том, что неизвестный похитил из святыни мощи Святого Николая Чудотворца. На данный момент инцидентом занимается полиция, правоохранителями передали все данные с камер видеонаблюдения.

«Это случилось в рабочее время - с 11 до 12 часов. Храм оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения изнутри и снаружи. Все, что происходило, нам известно. Полиция этим занимается и мы с большей надеждой ждем мощи Николая обратно... Пока сами не понимаем, с какой целью и для чего их похитили. Возможно, это заказ», - рассказал сотрудник.

В феврале 2021 года из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря под Санкт-Петербургом были украдены мощи Матроны Московской. Спустя некоторое время подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний житель Тихвина. К моменту задержания он успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей.