В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил, что РФ не представляет угрозы для Европы

Елизавета Егорова
16:28 23.11.2023
Страны НАТО двигают военную технику к российским границам, чем представляют угрозу безопасности РФ.
Песков заявил, что РФ не представляет угрозы для Европы
© Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления лидера Чехии Петра Павла о том, что Россия представляет для Европы угрозу номер один. По словам Пескова, все совсем наоборот: именно Европа, движущая свою военную технику к границе РФ, представляет опасность для нашей безопасности.

«Европа представляет угрозу для России. <...> именно они (страны Евросоюза. - Прим. ред.) участвуют в НАТО, которая двигается со своей военной мощью к нашим границам», - сказал пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков добавил, что именно подобные действия Европы объясняют текущее поведение России.  

Напомним, что Петр Павел заявил о подготовке стран Евросоюза к войне на своей территории, так как, по его словам, Россия представляет угрозу номер один для европейской безопасности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:31 В стране и мире
Путин заявил о неприемлемости для РФ и ОДКБ любых проявлений терроризма
15:10 В стране и мире
FT: Киев боится навсегда потерять уехавших на Запад украинцев
14:34 В стране и мире
Видео
Появились подробности о состоянии после ДТП сидевшего на параде с Путиным ветерана
13:15 В стране и мире
Видео
Водитель машины рассказал, как увел дрон ВСУ в сторону при обстреле журналистов
12:53 В стране и мире
В Кремле заявили, что каждый раз гибель журналиста - это трагедия
Популярное
Видео
Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.