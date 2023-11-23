Песков заявил, что РФ не представляет угрозы для Европы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления лидера Чехии Петра Павла о том, что Россия представляет для Европы угрозу номер один. По словам Пескова, все совсем наоборот: именно Европа, движущая свою военную технику к границе РФ, представляет опасность для нашей безопасности.

«Европа представляет угрозу для России. <...> именно они (страны Евросоюза. - Прим. ред.) участвуют в НАТО, которая двигается со своей военной мощью к нашим границам», - сказал пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков добавил, что именно подобные действия Европы объясняют текущее поведение России.

Напомним, что Петр Павел заявил о подготовке стран Евросоюза к войне на своей территории, так как, по его словам, Россия представляет угрозу номер один для европейской безопасности.