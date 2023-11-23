Городские службы Москвы привели в режим повышенной готовности из-за метели

Из-за метели в ряде регионов России автомобилисты стоят в 10-балльных пробках, а людям приходится часами ждать общественный транспорт.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

В столице объявили желтый уровень погодной опасности. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада. Метели уже бушуют в других регионах. В центральной части страны простаивают в пробке сотни дальнобойщиков, а на другой трассе в снежный плен попали автобусы с детьми.

Уже в третий раз хабаровчанам приходится неожиданно менять свои планы из-за погоды. Снежный циклон практически парализовал работу общественного транспорта. Можно было часами ждать на остановке. Чтобы не замерзнуть, люди шли пешком по обледенелым улицам, которые еще не успели очистить после предыдущего циклона.

Поездка на личном транспорте тоже превратилась в спортивную тренировку. Кому-то повезло - и хватило обычной щетки, а вот другим, чтобы выехать со двора, пришлось взять в руки еще и лопаты.

Дорожные службы начали уборку еще ночью - сразу, как только снег начал падать. По официальным данным, на улицы вывели больше 80 единиц техники.

Циклон затронет не только столицу региона, но и весь Хабаровский край, а также побережье Татарского пролива, где временно прекратили паромное сообщение с Сахалином. В Приморском крае фиксируют многочисленные ДТП из-за ледяной корки на дорогах.

Зима пришла и в центральную часть России. В Свердловской области ночью прошел сильный снегопад. ГИБДД с самого утра зафиксировала десятки аварий. Екатеринбург тут же сковал 10-балльные пробки.

В снежном плену оказались больше 250 дальнобойщиков в Ульяновской области. Федеральную трассу закрыли из-за плохой видимости и снежного наката. Волонтеры объезжают водителей фур и оказывают помощь.

Власти региона организовали для автомобилистов шесть пунктов обогрева. В одном из них разместили больше 40 детей - пассажиров автобуса Пенза - Ульяновск.

Первый снег сегодня наконец-то увидели в Ростове-на-Дону. Всего за час улицы укрыло белое одеяло. Синоптики предупреждают, что уже завтра в регион придет потепление, поэтому стоит поторопиться сделать красивые фотографии.

Ранее перевернувшийся из-за снега большегруз из Татарстана сняли на видео. Из-за гололедицы, дождей и мокрого снега в регионах России перекрывают дороги, отменяют автобусы, задерживают рейсы самолетов.