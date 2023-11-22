Мокрый снег, гололедица и сильный дождь застали россиян врасплох

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Сильный снегопад ожидается завтра в Москве. Он будет идти весь день. Столичные власти уже рекомендовали автомобилистам пересесть в четверг на общественный транспорт. На дорогах ожидаются пробки и заносы. В другие регионы России непогода уже пришла. Мокрый снег - в Башкирии, гололедица на дорогах Челябинской области и настоящий потоп в Анапе.

Это не море вышло из берегов, как может показаться на первый взгляд. Улицы Анапы затопило дождевой водой. С самого утра отдыхающие публикуют видео с курорта, где вряд ли можно расслабиться, не до отдыха.

Обильные осадки, но уже в другом агрегатном состоянии застали врасплох и жителей Дагестана. В Цунтинском районе выпал первый снег. Из-за непогоды даже пришлось закрыть участок дороги, ведущий через высокогорный Харибский перевал - вязнут даже полноприводные автомобили.

Из-за непогоды на несколько часов закрывался пропускной пункт «Верхний Ларс» на участке Владикавказ - Ларс по направлению выезда из России. Из-за этого на российско-грузинской границе скопилась многокилометровая пробка. Более 1200 автомобилей ждут своей очереди, чтобы проехать.

В условиях климатической зимы проснулись и жители Нижегородской области . Менее чем за час приволжская столица окрасилась в характерные для зимы цвета. За ночь город замело. Менее чем за сутки 10 сантиметров снега. Традиционно после обильных осадков - сложная дорожная ситуация.

В часы пик пробки достигают 9 балов. А водитель большегруза из республики Татарстан, наверное, жалеет, что воспользовался первым снегом таким образом. Его управляемый занос на восьмиколесном автомобиле превратился в неуправляемый перевертыш. В Ижевске из-за сильного снегопада скорая помощь не приехала вовремя на вызов. Газель засела в нечищеной улице. Почти месячная норма осадков, менее чем за сутки. Коммунальщики традиционно рапортуют об усилении работы.

На Южном Урале ледяной дождь. В челябинском аэропорту задержаны рейсы, в регионе отменено автобусное сообщение. Погоду испортил средиземноморский циклон. Дороги превратились в каток. С них скатываются не только машины. Пересечь проезжую часть оказывается сложной задачей для идущего с выпаса стада коров под Магнитогорском. Животные скользят и падают - яркая иллюстрация известного выражения о неуклюжести. В Башкирии его же подтверждает отара овец.

Мобильный пункт обогрева развернут в Ульяновской области. На трассе Алексеевск - Высокий Колок непогода сковала движение. Помимо водителей большегрузов и легковых автомобилей, в плену оказались пассажиры рейсового автобуса. Экстренными службами организован подвоз горячего чая.