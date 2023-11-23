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Определились все пары стыковых матчей Евро-2024

Алина Луговая
15:45 23.11.2023
Команды сразятся за оставшиеся путевки на Евро-2024.
Определились все пары стыковых матчей Евро-2024
© Фото: IMAGO, Nico Herbertz, Globallookpress
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В результате жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне, сформированы пары команд стыковых матчей на чемпионат Европы-2024.

Полуфинальные пары, которые будут бороться за оставшиеся путевки на Евро-2024, сформированы следующим образом. В пути А Польша сыграет с Эстонией и Уэльс с Финляндией. В пути В - Израиль с Исландией и Босния и Герцеговина с Украиной. В пути С Грузия с Люксембургом и Греция с Казахстаном.

Победители пар в пути еще сыграют между собой в финале. Победители финала получат одни из трех путевок на Евро-2024.

В стыковых матчах играют лучшие сборные по рейтингу Лиги наций УЕФА, которые не смогли квалифицироваться на Евро в ходе отборочного турнира.

Полуфинальные матчи стыков назначены на 21 и 26 марта.

Чемпионат Европы по футболу проходит каждые четыре года среди национальных сборных, которые являются членами УЕФА. Турнир 2024 года состоится в Германии.

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что в декабре обсудят с УЕФА возможный переход в Азию. Напомним, что из начала спецоперации ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от международных соревнований.

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