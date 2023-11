В стране и мире FT: Киев боится навсегда потерять уехавших на Запад украинцев Алина Луговая По данным The Financial Times, украинские власти опасаются, что уехавшие на Запад граждане не вернутся из-за неопределенности в стране. © Фото: Hesther Ng, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Украина может навсегда потерять уехавших на Запад граждан из-за относительного достатка и уровня жизни за рубежом. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Кроме того, еще одним фактором, влияющим на принятие решений, является нестабильность на Украине. В издании отметили, что если до начала военных действий в Харькове проживали 1,5 миллиона человек, то сейчас в городе остались 1,1 миллиона человек. По данным FT, на территории стран Евросоюза сейчас находятся до шести миллионов украинцев, что составляет одну шестую от населения страны до начала спецоперации. Ранее Украинский институт будущего подсчитал, что до начала спецоперации в стране проживали 37,6 миллиона человек. На лето 2023 года их число сократилось до 29 миллионов человек. В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев отмечается, что 6,3 миллиона из них украинцы. При этом 5,9 миллиона граждан Украины сейчас находятся в Европе. В Украинском негосударственном Центре экономической стратегии провели исследование, согласно результатам которого от 1,3 до 3,3 миллиона украинских беженцев могут не вернуться обратно в страну. Ранее словаки возмутились, что власти Братиславы помогают украинским беженцам на дорогих машинах, а не своим нуждающимся гражданам. Экспертное мнение и аналитика