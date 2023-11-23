В Москве возложили венки к урне с прахом Малиновского

Таким образом офицеры, курсанты и ветераны Вооруженных сил страны почтили память прославленного маршала к его 125-летию.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Москве у Кремлевской стены возложили венки и цветы к урне с прахом маршала и дважды Героя Советского Союза Родиона Малиновского.

Офицеры, курсанты и ветераны Вооруженных сил таким образом почтили память к 125-летию со дня рождения выдающегося военачальника.

Родион Малиновский принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах, а также был советником в Испании у республиканцев. Во время Великой Отечественной командовал войсками Южного, Украинского фронтов, а также Забайкальского при разгроме японской Квантунской армии.

В 1944-м ему присвоили звание Маршала Советского Союза. А после войны Малиновский занимал должность министра обороны СССР. На этом посту он оставался до конца своей жизни - он умер в 1967 году.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.