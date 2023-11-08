Дочь маршала Конева рассказала «Звезде» о редчайшем отцовском ордене «Победа»

Восьмого ноября 1943 года был учрежден высший военный орден СССР - «Победа». Награду вручали только особо отличившимся военачальникам Великой Отечественной, а ее эскиз утверждал лично Сталин.

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Дочь маршала Конева Наталья Ивановна всегда тепло принимает у себя журналистов. На вопрос, с чем связана ее семейная история об ордене «Победа», говорит, прежде всего, с осознанием того, кто такой полководец. Миллион двести тысяч солдат и офицеров было под командованием Конева, его высшая военная награда утверждена под номером 4.

«Орден богато декорированный, репрезентативный, сияющий, ослепительной красоты, уникальный. Но книжечка на орден, удостоверение, что человек награжден, она такая маленькая. Я сказала: папа, как удивительно, что на такую награду, такая небольшая, скромная в хорошем кожаном тонком переплете книжка», - рассказывает Наталия.

В орден «Победа» вложили глубочайший смысл. Ордена удостоены исключительно лица высшего командного состава Красной Армии: всего 19 награждений, 17 военачальников, трое из которых отмечены наградой дважды. Среди советских полководцев список открывают Жуков и Василевский. Следом Конев, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Говоров, Антонов, Тимошенко и Мерецков.

«Дед получил орден "Победа" за разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и в Прибалтике, будучи командующим Ленинградским фронтом. На заключительном этапе войны одновременно командовал вторым Прибалтийским фронтом, одновременно был представителем Ставки в Прибалтике. Таким образом Родина так высоко оценила его заслуги», - поясняет Алексей Говоров, внук маршала Говорова.

Внук маршала Рокоссовского вспоминает, как еще ребенком завороженно разглядывал на мундире самый красивый и самый тяжелый из всех существующих советских орденов. Великий полководец удостоен награды за освобождение Польши. Надевал на парад Победы и высокие приемы, на одном из которых произошла любопытная история.

«Вечером поздно возвращался домой на машине, пришел домой, разделся, мундир повесил машинально, лег спать. Утром приезжает водитель, ходит и достает из кармана орден "Победа" и говорит: Константин Константинович, вы что то потеряли», - вспоминает Константин Рокоссовский, внук маршала Рокоссовского.

Поначалу орден хотели назвать «За верность Родине». Лучшие советские художники выносили на суд Сталина несколько эскизов, причем первые три кардинально отличались друг от друга. Работа кипела. В 1943 году разгар войны. Так уж было заведено, что ордена в то время изготавливали на Монетном дворе, но не «Победу». Ввиду сложной ювелирной работы впервые сделали исключение и отдали мастерам знаменитой московской ювелирно-часовой фабрики.

Рассматриваешь детали и невозможно оторваться: величественная Спасская башня, Кремлевская стена, и пятиконечная рубиновая звезда. По распоряжению Сталина украшать награду предписывалось исключительно советскими драгоценными камнями, а рубины в СССР и вовсе не производили. Решили пойти на хитрость.

«Было принято решение использовать синтетические рубины. В мире не знали, что СССР владел технологией создания синтетических рубинов», - говорит Ирина Хрулева, внучка генерала Хрулева А.В.

После завершения войны ордена удостоены и пять иностранцев: американский генерал армии Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Монтгомери, король Румынии Михай I, маршал Польши Жимерский и югославский маршал Тито. Оценить рыночную стоимость как и любого музейного экспоната - невозможно. В отличие от других советских орденов «Победа» после смерти награжденного возвращался государству.