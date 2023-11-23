Путин заявил о неприемлемости для РФ и ОДКБ любых проявлений терроризма
Российский президент Владимир Путин заявил о неприемлемости каких бы то ни было проявлений терроризма для РФ и других государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», - сказал глава Российского государства на Совете коллективной безопасности ОДКБ.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу назвал высокой степень готовности союзных сил России и Белоруссии. Он сделал это в Минске, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Россины Бодровой. Глава российского оборонного ведомства отметил, что уровень готовности проверяется в ходе учений на разных полигонах в разных странах-членах ОДКБ.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана государствами СНГ. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.