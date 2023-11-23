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Путин заявил о неприемлемости для РФ и ОДКБ любых проявлений терроризма

Андрей Аркадьев
15:31 23.11.2023
Россия и другие государства ОДКБ не приемлют терроризм в любых регионах мира, сказал президент РФ.
Путин заявил о неприемлемости для РФ и ОДКБ любых проявлений терроризма
© Фото: ТРК «Звезда»
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Российский президент Владимир Путин заявил о неприемлемости каких бы то ни было проявлений терроризма для РФ и других государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», - сказал глава Российского государства на Совете коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу назвал высокой степень готовности союзных сил России и Белоруссии. Он сделал это в Минске, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Россины Бодровой. Глава российского оборонного ведомства отметил, что уровень готовности проверяется в ходе учений на разных полигонах в разных странах-членах ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана государствами СНГ. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

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