Появились подробности о состоянии после ДТП сидевшего на параде с Путиным ветерана

По словам пресс-секретаря Московского совета ветеранов, Василий Пронин далеко не в первый раз попадает в «приключение».

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Пресс-секретарь Московского городского совета ветеранов Лариса Сосунова рассказала о состоянии после аварии 98-летнего ветерана Василия Пронина, которому президент РФ Владимир Путин поправил куртку на Параде Победы в 2021 году.

Сосунова сообщила, что он сломал три ребра из-за ремня безопасности, однако согласилась, что без ремня ситуация могла бы быть хуже. Сам Пронин, по ее словам, бодр и просит за него сильно не переживать. Это уже не первое приключение, в которое попадает ветеран, отметила пресс-секретарь.

«Да ничего, говорит. Он у нас на самом деле такой, с приключениями всегда. У него то одно, то другое, мы его очень любим, но все время ждем от него чего-нибудь интересного. В этот раз авария», - поделилась она.

Она также передала слова самого ветерана, обращенные к тем, кто беспокоится о его состоянии. Василий Пронин поблагодарил людей за неравнодушие.

«Он реально себя неплохо чувствует и говорит хорошо. Говорит, скажите всем, что я их благодарю за их переживания, это придает мне силы», - рассказала пресс-секретарь.

Василий Пронин участвовал в боях на Курской дуге и был тяжело ранен при форсировании Десны. Он рассказал «Звезде» о битве под Прохоровкой, которая стала крупнейшим танковым сражением в истории.