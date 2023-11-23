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Al Hadath: трех врачей Красного Полумесяца задержали в Газе

Ирина Елагина
14:17 23.11.2023
Об инциденте сегодня сообщили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Al Hadath: трех врачей Красного Полумесяца задержали в Газе
© Фото: Ashraf Amra, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Трое медиков, сотрудников Красного Полумесяца, были задержаны в секторе Газа. О происшествии с врачами скорой помощи сообщили в Палестинском подразделении МФКК и КП.

«Вчера в Газе были задержаны трое парамедиков Красного Полумесяца», - приводит Al Hadath слова представителей международной организации.

О причинах задержания ничего не известно.

Ранее в Палестинском представительстве МФКК и КП заявили о завершающейся стадии эвакуации пациентов больницы «Аш-Шифа» - сейчас вывезено 90% пациентов и их родственников.

Напомним, что, по данным ЦАХАЛ, боевики ХАМАС использовали больницу «Аш-Шифа» в качестве живого щита, при вторжении Армии обороны Израиля в сектор Газа под клиникой были обнаружены туннели с командным пунктом и складами оружия. Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen, директор этой больницы задержан представителями военного командования Израиля.

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