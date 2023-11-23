Водитель машины рассказал, как увел дрон ВСУ в сторону при обстреле журналистов

Понимая, что рискует собственной жизнью, водитель принял удар на себя. Увязавшиеся за машиной дроны удалось увести в сторону.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В зоне спецоперации погиб наш коллега - военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Он получил ранение во время съемок на Запорожском направлении. Боевики атаковали группу журналистов с помощью беспилотников. Максудова успели доставить в госпиталь, но спасти его не удалось.

Пока дроны продолжали кружить в поисках новой цели, коллеги-журналисты пытались спасти Бориса. Он боролся за жизнь, оставался в сознании. На помощь пострадавшим вовремя успел подъехать водитель машины Первого канала Ислам Устарханов.

«Я подъехал, увидел, что дрон кружит и на меня заходит. Он за машиной увязался, я поехал дальше, чтобы на себя его отвлечь», - рассказал Ислам.

Увязавшиеся за машиной дроны удалось увести в сторону. Через несколько километров беспилотники отстали. Водитель вернулся забрать раненых.

Множественные ранения, поврежденная кисть, но что страшнее, пробито легкое - осколок прошел через шею до самой груди. В кратчайшие сроки Бориса доставили в военный полевой госпиталь.

Смелый и решительный, Борис был в числе тех, кто добровольно отправился работать в зону СВО. Он неоднократно был в Донецке, где фиксировал военные преступления киевского режима. Он без страха ехал в самые горячие места, всегда радел за тех, кто на передовой, думал, чем помочь бойцам, как их поддержать.

Медикам удалось стабилизировать состояние Бориса еще вечером. На скорой его отправили в Севастопольский госпиталь. Но по дороге рана дала о себе знать, началось сильное кровотечение. Экстренную помощь попытались оказать в Джанкое, но не успели. Меньше чем через полчаса Бориса не стало.