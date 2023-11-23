Эксперт Ким заявил о взятии Южной Кореей курса на обострение отношений с КНДР

Эксперт пояснил, что включали в себя соглашения между Северной и Южной Кореей, от которых страны теперь намерены отказаться.

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Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким прокомментировал информацию об отказе Минобороны КНДР выполнять соглашения о снижении военной напряженности с Южной Кореей. Он рассказал, что входило в эти соглашения.

«Это было решение следующее: во-первых, расширяется бесполетная зона для военных самолетов по обе стороны границы, плюс к этому еще морская зона была расширена, особенно в той части, которая касается восточного побережья, далее было принято решение о ликвидации многих наблюдательных пунктов, которые были поставлены на территории демилитаризованной зоны как со стороны севера, так и со стороны юга», - рассказал он.

По словам эксперта, эти соглашения были достигнуты в 2018 году. Предполагалось также, что будет уменьшено количество полицейских, патрулирующих этот район, даже предусматривалось, что будут совместные патрули.

Отказалась от соглашений, подчеркнул Евгений Ким, сначала Южная Корея. После этого Минобороны КНДР сделало уже ответное заявление и сообщило о намерении разместить в приграничных районах вооружение и войска. При этом конкретных действий пока сделано не было ни одной из сторон. Эксперт отметил, что действия КНДР будут напрямую зависеть от Южной Кореи.

Основной причиной происходящего эксперт назвал то, что Сеул взял курс на расширенное давление на Пхеньян. Было увеличено количество военных учений, несмотря на то что в 2018 году, согласно соглашению, оно было снижено. Также Южная Корея начала проводить трехсторонние учения совместно с США и Японией.

Ким напомнил, что флаг ВМФ Японии во время Второй мировой был символом агрессии этой страны против других стран восточной Азии в Тихом океане, поэтому появление японских военных кораблей воспринимается КНДР как возобновление японского милитаризма.

«Америка договорилась о продаже Японии ракет "Томагавк". Эти ракеты - наступательное оружие. Япония по конституции не имеет права вести военные действия и не имеет права вести иметь наступательное вооружение, а они закупают. Радиус полета таких ракет может затронуть не только Северную Корею, но и три северо-восточные провинции Китая», - заявил он.

Появление таких ракет, отметил эксперт, не может восприниматься иначе как эскалация. И в совокупности действия Сеула для КНДР выглядят как агрессивные.

«Нынешняя администрация Южной Кореи взяла курс на обострение отношений с КНДР», - подытожил Евгений Ким.

Ранее МИД Северной Кореи заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен повышает уровень напряжения на Корейском полуострове. Так в КНДР прокомментировали его высказывания о сотрудничестве Пхеньяна с Москвой.