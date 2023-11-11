В КНДР заявили, что США дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове

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Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что госсекретарь США Энтони Блинкен повышает уровень напряжения на Корейском полуострове своими последними заявлениями касательно сотрудничества КНДР с Российской Федерацией. Об этом сообщило Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК).

МИД Северной Кореи сделал заявление на фоне визита Энтони Блинкена в Южную Корею. Госсекретарь заявил, что США и Южная Корея в равной степени разделяют беспокойство из-за сотрудничества России и Северной Кореи, и что Штаты будут всячески препятствовать якобы попыткам Российской Федерации получить военные поставки от КНДР. Российская сторона не единожды называла беспочвенными подобные заявления. Представители МИД КНДР посоветовали Блинкену больше следить за «двойными стандартами» собственной страны, и обвинили американского госсекретаря в усилении напряженности как на Корейском полуострове, так и во всем регионе в целом.

«Единственный путь для снятия "озабоченности" США пользованием суверенных прав КНДР и корейско-российскими отношениями - это отказ от враждебной политики и менталитета холодной войны в отношении двух стран – Кореи и России, отмена политической провокации, военного шантажа и стратегического нажима на нас и РФ», - заявили в северокорейском МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен совершил серию поездок в страны Ближнего Востока, в частности в Ливан, Ирак, Турцию и Иорданию. По итогам этих поездок было отмечено, что Соединенные Штаты потеряли влияние в регионе, а дальнейшая поддержка Израиля угрожает США изоляцией на мировой арене.