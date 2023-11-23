Путин прибыл в Минск на саммит глав ОДКБ

© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в саммите лидеров стран-участниц ОДКБ.

На кадрах видео из минского аэропорта российский президент спускается по трапу самолета и идет в сторону кортежа, чтобы проследовать во Дворец Независимости, где пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«На повестке дня саммита ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности», - пояснили в пресс-службе Кремля.

Ранее корреспондент «Звезды» показала, как проходит подготовка к началу саммита государств-участников Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Напомним, что сегодня состоялась в рамках саммита встреча министров обороны стран-участниц ОДБК, на встрече обсуждались перспективы военного сотрудничества, в том числе создание единой системы ПВО.