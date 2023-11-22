Члены совета министров обороны ОДКБ обсудили в Минске военное сотрудничество

Это произошло в ходе совместного заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и Комитета секретарей совбезов стран-членов ОДКБ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Члены совета министров обороны стран ОДКБ в ходе совместного заседания с советом министров иностранных дел и Комитетом секретарей совбезов стран-участниц этой организации рассмотрели вопросы военного сотрудничества. Об этом сообщает МО РФ.

Заседание состоялось в Минске, в Национальной библиотеке Белоруссии. Также в заседании участвовал генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Руководители оборонных ведомств рассмотрели и одобрили военные вопросы, включая совершенствование составов воинских контингентов и формирований коллективных сил спецназначения ОДКБ.

Также была одобрена новая структура командования коллективных миротворческих сил организации, перечень учебных центров и полигонов для их подготовки и слаживания.

Было утверждено и положение о базовой научно-исследовательской организации в области информационной безопасности вооруженных сил государств-членов ОДКБ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.