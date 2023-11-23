Корреспондент «Звезды» показала подготовку к саммиту ОДКБ с участием Путина в Минске

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет во Дворце Независимости в столице Белоруссии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Во Дворце Независимости в Минске завершается подготовка к заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Как идет подготовка площадки встречи лидеров стран-участниц ОДКБ, рассказала корреспондент «Звезды».

Флаги государств-участников расположены в алфавитном порядке. Среди них есть и флаг Армении, несмотря на то что ранее Пашинян сообщил Лукашенко, что в Минск ехать не намерен.

Ожидается, что сегодня белорусскую столицу посетит Владимир Путин.

По информации пресс-службы Кремля, на обсуждение предстоящего заседания вынесены ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, в том числе совершенствование системы коллективной безопасности, актуальные международные и региональные проблемы. Среди важных тем саммита - создания единой системы ПВО стран, входящих в ОДКБ.

Ранее сообщалось, что в Национальной библиотеке Белоруссии в Минске члены Совета министров обороны стран ОДКБ рассмотрели вопросы военного сотрудничества.