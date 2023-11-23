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В Кремле заявили, что каждый раз гибель журналиста - это трагедия

Тимур Шерзад
12:53 23.11.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военкоры делают опасную и нелегкую работу.
В Кремле заявили, что каждый раз гибель журналиста - это трагедия
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что каждый раз гибель журналиста - это трагедия. Он сказал это журналисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что ситуация в очередной раз подчеркивает опасность той нелегкой работы, которую делают военные корреспонденты. При том, что для противника, заметил Песков, они являются прямой целью. 

Дмитрий Песков согласился, что Запад проигнорирует гибель Максудова от рук ВСУ. 

«Мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которые не то что придерживаются откровенно, официально практически двойных стандартов, они вообще непонятно каких стандартов придерживаться», - отметил Песков.

При этом пресс-секретарь президент подчеркнул, что отсутствие такой реакции не должно быть поводом для нас, чтобы отказываться от принципов и целей. 

Ранее были опубликованы кадры первых секунд после ранения Максудова.

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