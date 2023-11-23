Военкор Дегтярев заявил, что погибший журналист Максудов был светлым человеком
Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев вспомнил, каким был погибший от полученных на Запорожском направлении ран журналист канала «Россия 24» Борис Максудов.
«Борис был прекрасным профессионалом и замечательным, светлым человеком, не раз пересекались в командировках, в том числе в зоне специальной военной операции, в других командировках по освещению деятельности Минобороны, к нему всегда можно было обратиться, он всегда поддерживал коллег», - сказал Дегтярев.
Алексей Дегтярев выразил соболезнования семье Максудова, а также его жене - по словам корреспондента «Звезды», Борис Максудов женился недавно.
Дегтярев добавил, что гибель Максудова - очень печальная новость и утрата для российской журналистики.
Ранее публиковались кадры эвакуации раненного при обстреле ВСУ военкора Максудова. Эвакуированный с места обстрела, позже Максудов скончался от полученных ранений.