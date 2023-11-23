Военкор Дегтярев заявил, что погибший журналист Максудов был светлым человеком

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Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев вспомнил, каким был погибший от полученных на Запорожском направлении ран журналист канала «Россия 24» Борис Максудов.

«Борис был прекрасным профессионалом и замечательным, светлым человеком, не раз пересекались в командировках, в том числе в зоне специальной военной операции, в других командировках по освещению деятельности Минобороны, к нему всегда можно было обратиться, он всегда поддерживал коллег», - сказал Дегтярев.

Алексей Дегтярев выразил соболезнования семье Максудова, а также его жене - по словам корреспондента «Звезды», Борис Максудов женился недавно.

Дегтярев добавил, что гибель Максудова - очень печальная новость и утрата для российской журналистики.

Ранее публиковались кадры эвакуации раненного при обстреле ВСУ военкора Максудова. Эвакуированный с места обстрела, позже Максудов скончался от полученных ранений.