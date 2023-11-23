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Украинские боевики за сутки 72 раза обстреляли территорию ДНР

Дарина Криц
00:25 23.11.2023
При обстрелах противник выпустил 215 различных боеприпасов, семь человек получили ранения.
Украинские боевики за сутки 72 раза обстреляли территорию ДНР
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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За прошедшие сутки - с 00:00 22 ноября по 00:00 23 ноября украинские националисты 72 раза обстреляли Донецкую республику. Под вражеские удары попали районы пяти населенных пунктов - Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Липовое.

О преступлениях ВСУ сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что при обстрелах семь человек получили ранения, среди них трое детей. Они попали под огонь националистов в Петровском и Кировском районах Донецка и в Центрально-Городском районе Горловки. При обстрелах территории ДНР украинские боевики использовали 215 различных боеприпасов.

«Повреждены девять жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Советском районе Макеевки, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также пять объектов гражданской инфраструктуры», - указало представительство ДНР.

В прошлые сутки сообщалось, что противник 45 раз обстрелял территорию республики, выпустив 163 боеприпаса. Три мирных жителя в Донецке и Горловке получили ранения, погибших нет.

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