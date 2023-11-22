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За сутки ВСУ 45 раз обстреляли территорию Донецкой республики

Дарина Криц
00:56 22.11.2023
Ранены три мирных жителя. Под огнем противника оказались Горловка, Ясиноватский район, Макеевка и Донецк.
За сутки ВСУ 45 раз обстреляли территорию Донецкой республики
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Украинские боевики 45 раз обстреляли территорию ДНР за прошедшие сутки. В Донецке и Горловке три человека получили ранения.

При ударах ВСУ повреждения получили семь жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры. Информацию сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский район), Ясиноватский район, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)», - проинформировали в представительстве.

Во время атак украинские националисты использовали 163 различных боеприпаса.

В прошлые сутки ВСУ выпустили 144 различных боеприпасов, ранив двух мирных жителей. Территорию республики они обстреляли 32 раза.

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