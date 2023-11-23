ФСБ показала кадры задержания конспировавшегося под курьера украинского агента

Шпион максировался под курьера одной из сетей и перемещался по Воронежу на велосипеде.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ России

ФСБ РФ поделилась кадрами оперативной видеосъемки момента задержания украинского агента в Воронеже.

Он был завербован органами разведки Украины, прошел обучение подрывному делу и заброшен на территорию России для совершения диверсий.

На видео молодой человек в темной одежде с большой сумкой за плечами движется по снегу на велосипеде. На кадрах видно, как агент подъехал в большому дереву, чтобы сделать закладку взрывчатки - преступному замыслу помешали сотрудники ФСБ, которые провели силовое задержание диверсанта.

На допросе он пояснил, что был заброшен в Россию в ноябре 2022 года, проживал сначала в Белгороде, затем переброшен в Воронеж.