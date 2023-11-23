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Завершились совместные учения флотов России и Индии в Бенгальском заливе

10:16 23.11.2023
В ходе учений российский вертолет совершил посадку на палубу индийского эсминца. То же самое в отношении российского корабля сделали и вертолетчики ВМС Индии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российско-индийские военно-морские учения завершились в Бенгальском завливе. Об этом сообщает Минобороны России. 

Учения продолжались два дня. Россия задействовала в их ходе большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота, а Индия - эсминец «Ранвиджай» и корвет «Килтан».

Экипажи кораблей двух стран провели совместное маневрирование, а также отработали связь. Кроме этого, стороны занимались совершенствованием навыков пополнения запасов на ходу, а еще индийский вертолет приземлился на палубу российского корабля. То же самое сделал и экипаж российского вертолета, но уже на эсминец ВМС Индии. 

Также российские и индийские моряки провели стрельбу по воздушным мишеням - они отрабатывали защиту совместного отряда кораблей от воздушного нападения. Все это проходило ночью. Кроме этого, артиллерийским огнем была поражена и морская цель. 

Экипажи кораблей полностью выполнили все задачи и провели в Бенгальском заливе церемонию прощания, в ходе которой во время движения кораблей параллельным курсом экипажи благодарили друг друга за совместную работу.

Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» зашел в таиландский порт Саттахип.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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